НАЗК виявило неточності в е-декларації Полторака

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Четвер, 20 липня 2017, 17:45

Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації міністра оборони Степана Полторака за 2015 рік.

Відповідний висновок був затверджений на засіданні агентства в четвер, передають "Українські новини".

В ході перевірки декларації встановлено, що при внесенні даних у декларацію щодо прав спільної власності на квартиру площею 89 кв. м (міністру належить 33,3%) Полторак не вказав інформацію про співвласників.

Також міністр задекларував 266 498 гривень зарплати від Міністерства оборони.

У той же час зазначена сума доходу була отримана від двох юридичних осіб, а саме: від розрахунково-касового відділу Міноборони (114,3 тис. гривень) і від самого міністерства (152,2 тис. гривень).

Крім того, господарсько-фінансовий департамент секретаріату міністерства виплатив Полтораку 1 288 гривень, в тому числі 679 гривень як додаткове благо і 609 гривень – як вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань.

Як пояснив сам Полторак, зазначені доходи були отримані у вигляді подарунків, сума яких не перевищує 5 мінімальних зарплат, тому не були вказані в декларації.

За результатами перевірки декларації фактів суміщення і конфлікту інтересів у Полторака не встановлено.

В результаті НАЗК вирішило, що Полторак при подачі декларації за 2015 рік порушив вимоги п. 2 і 7 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції".

При цьому відсутні підстави для притягнення Полторака до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Теми: НАЗК декларації
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