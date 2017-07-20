Дільничі катували людей, щоб збільшити розкриття злочинів

Трьох дільничних офіцерів сектору превенції Покровського відділу поліції затримали за підозрою у перевищенні службових повноважень, зокрема, у катуваннях, та у збуті наркотиків.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Слідство встановило, що правоохоронці з метою підвищення своїх показників у роботі з виявлення та розкриття кримінальних та адміністративних правопорушень, систематично фабрикували докази винуватості осіб у кримінальних провадженнях.

Зокрема, підозрювані передавали наркозалежним наркотики для подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, зафіксовано факти побиття та катування затриманих осіб.

"Так, правоохоронці, перебуваючи у приміщенні одного з дільничних пунктів поліції, спонукали затриманого взяти на себе відповідальність за кримінальне правопорушення, якого той не скоював. Отримавши відмову від затриманого, поліцейські побили його гумовим кийком по голові, тулубу, рукам та ногам", - повідомили у прокуратурі.

Триває розслідування за ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України продовжується.

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Українська правда