Прокурор підписав підозру екс-заступнику голови АП Чмирю

Прокурор підписав повідомлення про підозру у вчиненні низки злочинів екс-заступнику голови АП часів Віктора Януковича, депутату Юрію Чмирю.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на сторінці в Facebook.

"20 липня 2017 року, прокурор Сумської області Віталій Матвійчук підписав повідомлення про підозру колишньому високопосадовцю із оточення В. Януковича, а на даний час депутату Сумської обласної ради Юрію Чмирю в приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також у декларуванні недостовірних відомостей" , - повідомила вона.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після втечі Януковича з країни, Чмир, щоб приховати великее число угод з дорогим майном, вирішив отримати новий український паспорт.

"Реалізуючи задумане, колишній високопосадовець звернувся із заявою до відповідної установи про нібито втрату паспорта з власної необережності, на підставі чого отримав новий документ, що посвідчує особу. У подальшому підозрюваний використовував так званий втрачений паспорт для вчинення юридично значущих нотаріальних дій", - написала Сарган.

Крім того, Чмир не вказав свою доньку в якості члена сім'ї, щоб не вносити її в декларацію, так як вона володіє великою кількістю нерухомості. Всього 20-річна непрацююча дочка підозрюваного має у власності нерухоме майно та корпоративні права на суму близько 40 млн грн.

Дії Чмиря кваліфіковано за ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документа) та ст. 3661 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Відзначається, що колишній чиновник не з'явився за викликом в прокуратуру, тому повідомлення про підозру вручено керівнику житлово-експлуатаційної організації та адвокату підозрюваного, оскільки двері квартири протягом дня ніхто не відкрив.

Прокуратура вже готує клопотання до суду про обрання Чмирю запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у Генпрокуратури є дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану, але підозри у цій справі йому поки не висунули.