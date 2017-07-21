У НАТО побоюються, що вчення РФ в Білорусі виявляться "троянським конем"

1313 переглядів
П'ятниця, 21 липня 2017, 07:27

Східноєвропейські країни НАТО і Україна побоюються, що російські військові навчання в  Білорусі, заплановані на вересень, можуть виявитися "троянським конем", за допомогою якого Росія залишить там завезену військову техніку.

Про це заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, який командує американськими силами в Європі в інтерв'ю агентству Reuters.

"Люди стурбовані, що це "троянський кінь". Вони (Росія) говорять: "Ми просто робимо вчення", а потім раптом вони перекинуть всіх цих людей і сили кудись", - сказав він.

Ходжес заявив, що союзники США будуть пильно стежити за російською військовою технікою в Білорусі. Він зазначив, що немає поки ніяких підстав, що Росія планує здійснити такі дії. Ходжес додав, що більша відкритість Москви в питанні військових навчань могла б заспокоїти країни Східної Європи.

Дипломати НАТО вважають, що Росія вже використовувала подібну тактику для анексії Криму, на Донбасі та в Сирії.

Деякі союзники США по НАТО вважають, що російські навчання можуть налічувати більше 100 000 військовослужбовців і можуть включати в себе підготовку щодо ядерної зброї.

Росія в свою чергу заявила, що запросить міжнародних спостерігачів, якщо в навчаннях візьмуть участь більше 13 000 осіб.

Ходжес сказав, що єдиною додатковою мірою на час проведення цих військових навчань буде відправка 120 десантників в Естонію, Латвію і Литву.

Навчання РФ "Захід 2017" пройдуть в Білорусі з 14 по 20 вересня.

Теми: Росія НАТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гіркін заявив, що зброю для захоплення Слов'янська взяв в Криму 21 липня 2017, 04:36
ExxonMobil оштрафували на $2 млн за порушення санкцій проти РФ 20 липня 2017, 19:40
У РФ звільнили гендиректора компанії, яка замішана в скандалі Siemens 20 липня 2017, 15:04
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 21 липня. Чому гинуть шахтарі та як годинами чекають на гречку Корбана
Доба в АТО: 5 військових ЗСУ загинули, 8 поранені
Призначено в.о. голови правління ПриватБанку
У Греції через землетрус загинули дві людини, більше 100 постраждали
Усі новини
Афіша на 21-23 липня

Виставка "Епоха Уорхола", вулична їжа, вечірки, багато музики...

З музикою в серці

Як дівчинка з аутизмом підкорила віолончель