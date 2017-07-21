Українці від землетрусу у Греції й Туреччині не постраждали – МЗС

За попередніми даними, громадяни України від землетрусу у Греції не постраждали.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Консул у Греції повідомляє, що за попередніми даними українці не постраждали внаслідок землетрусу", – йдеться у повідомленні.

Консул у #Греція повідомляє, що за попередніми даними українці не постраждали внаслідок землетрусу. pic.twitter.com/tdPdUSo83H — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017

Про постраждалих у Туреччині інформації теж поки не надходила.

#Землетрус в #Греція, #Туреччина. Консул повідомляє, що станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017

Департамент надає екстрені номери: у Греції +30 69 327 656 06, у Туреччині +90 539 550 98 98.

Як відомо, у Туреччині та Греції стався землетрус у 6,7 балів, епіцентр якого був в Егейському морі. У Греції вже відомо про двох загиблих і понад 100 постраждалих.

Олена Рощенко, УП