Українці від землетрусу у Греції й Туреччині не постраждали – МЗС

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П'ятниця, 21 липня 2017, 10:17

За попередніми даними, громадяни України від землетрусу у Греції не постраждали.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.  

"Консул у Греції повідомляє, що за попередніми даними українці не постраждали внаслідок землетрусу", – йдеться у повідомленні.

Про постраждалих у Туреччині інформації теж поки не надходила.

Департамент надає екстрені номери: у Греції +30 69 327 656 06, у Туреччині +90 539 550 98 98.

Як відомо, у Туреччині та Греції стався землетрус у 6,7 балів, епіцентр якого був в Егейському морі. У Греції вже відомо про двох загиблих і понад 100 постраждалих.

Олена Рощенко, УП

Теми: Греція Туреччина надзвичайна подія МЗС
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