Українці від землетрусу у Греції й Туреччині не постраждали – МЗС
За попередніми даними, громадяни України від землетрусу у Греції не постраждали.
Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.
"Консул у Греції повідомляє, що за попередніми даними українці не постраждали внаслідок землетрусу", – йдеться у повідомленні.
Консул у #Греція повідомляє, що за попередніми даними українці не постраждали внаслідок землетрусу. pic.twitter.com/tdPdUSo83H— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017
Про постраждалих у Туреччині інформації теж поки не надходила.
#Землетрус в #Греція, #Туреччина. Консул повідомляє, що станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017
Департамент надає екстрені номери: у Греції +30 69 327 656 06, у Туреччині +90 539 550 98 98.
Як відомо, у Туреччині та Греції стався землетрус у 6,7 балів, епіцентр якого був в Егейському морі. У Греції вже відомо про двох загиблих і понад 100 постраждалих.
Олена Рощенко, УП
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