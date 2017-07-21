Полякову в суді обирають запобіжний захід

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П'ятниця, 21 липня 2017, 10:47

Солом'янський райсуд Києва почав розгляд клопотання САП щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Максиму Полякову.

"У залі суду присутні прокурори САП, сам Поляков і його адвокати", - повідомляє "Укрінформ".

Суддя у справі - Тарас Оксюта.

У залі суду також присутній голова регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник.

Як відомо, депутата з фракції "Народний фронт" Полякова підозрюють в отриманні хабара.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

Теми: суд Верховна Рада
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