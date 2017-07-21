Під Харковом підірвали банкомат "Приватбанку"

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П'ятниця, 21 липня 2017, 12:12

Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" в селищі Покотилівка на Харківщині.

Обставини пошкодження встановлюють поліцейські, інформує у п'ятницю поліція Харківщини.

"В ході проведення першочергових заходів було встановлено, що близько 04:00 троє невідомих осіб, одягнутих в темний одяг (один був в масці, а двоє - в мотоциклетних касках), невстановленим вибуховим пристроєм пошкодили банкомат та скоїли крадіжку касети з грошовими коштами на суму більше 45 000 гривень", – йдеться в повідомленні.

 

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

 
Банкомат був розташований у магазині "Брусничка"

Поліція розшукує причетних до цього злочину.

Українська правда

Теми: кримінал банки Харківська область
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