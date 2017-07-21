У РФ заборонили VPN та анонімність в месенджерах 

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П'ятниця, 21 липня 2017, 13:57

Державна дума Росії прийняла у третьому, остаточному, читанні закони, які забороняють використовувати інструменти обходу блокування сайтів та зобов’язують встановлювати власників акаунтів месенджерів.

Про це повідомила "Медуза".

Закон про заборону використання інструментів обходу блокування ресурсів забороняє анонімайзери і VPN, які не обмежують доступ до сайтів, що входять до реєстру заборонених. Слідкуватиме за такими інструментами Федеральна служба безпеки та Міністерство внутрішніх справ РФ. Закон набуде чинностіц 1 листопада 2017 року.

Закон про регулювання месенджерів зобов’язує адміністрації сервісів встановлювати особу власників акаунтів через номер телефону. У Держдумі Росії пояснили, що через суд людей відключатимуть від ресурсів. Положення рішення запрацюють з 1 січня 2018 року.

Окрім того, в Росії прийняли закон, який посилює контроль за продажем SIM-карт. Згідно із законом, для їх купівлі потрібно надати достовірні паспортні дані.



Теми: Росія інтернет
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