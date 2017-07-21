ЦПК: Судді відмовляються судити свого колегу, який стріляв у НАБУ

Судді, що повинні розглядати справу судді Малиновського районного суду Одеси Олексія Бурана, відмовляється це робити.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Центр протидії корупції.

"Миколаївські судді не хочуть судити свого колегу-хабарника Бурана, який стріляв в детективів НАБУ. Один за одним звільняються", - повідомили активісти.

Згідно із інформацією, у відставку вже подали суддя Андрощук (на фото посередині). Суддя Кузьменко, який отримав цю справу також подав у відставку, але його досі не відпустили.

"Бідкається, що не хоче слухати резонансні справи а-ля Бурана. Коли він піде, залишиться 4 судді, які розглядають кримінальні справи, тому наступні засідання будуть призначатись з інтервалом раз в 2 місяці або і більше", - повідомили активісти.

29 березня 2016 року НАБУ повідомило, що Буран відкрив вогонь по правоохоронцях і зник при спробі його затримання за отримання хабара в півмільйона гривень.

Пізніше він потрапив до лікарні, звідки втік.

31 березня Верховна Рада дозволила затримати і арештувати Бурана.

29 липня НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт щодо судді Малиновського райсуду Одеси Олексія Бурана.

Українська правда