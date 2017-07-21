Більше третини росіян хочуть, щоб Росія не лізла в ситуацію на Донбасі

Найбільше росіян - 35% - виступають за те, щоб РФ дотримувалася щодо конфлікту на сході України нейтралітету і не втручатися в нього.

Такі дані випливають з результатів опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, які наводить РБК.

Ще чверть росіян (25%) вважають, що Росії слід визнати "Донецька і Луганська народні республіки" незалежними державами, 17% - що самопроголошені республіки слід прийняти до складу Росії.

9% респондентів підтримали ідею надання допомоги незаконним утворенням "в розширенні їх автономії в складі України".

За те, щоб допомогти Україні повернути контроль за південним сходом України, висловилися 3% росіян. Ще 11% опитаних не змогли відповісти.

В цілому за півроку позиція росіян по відношенню до конфлікту на Донбасі не змінилася - дані лютневого опитування ВЦВГД відрізняються буквально на один процентний пункт, схожі показники були зафіксовані і в кінці березня.

При відповіді на питання, чи слід Росії припинити будь-яку підтримку Донбасу заради того, щоб поліпшити свої відносини з західними країнами, 9% опитаних підтримали таку позицію, а 61% опитаних заявили, що цього робити не потрібно.

Переважна більшість росіян - 80% - вважають, що мирні переговори і заморожування конфлікту більше відповідають інтересам Росії, незважаючи на поступки і витрати з боку Москви на підтримку ОРДЛО, яких потребують цей сценарій.

Варіант "війни до переможного кінця" для швидкого вирішення конфлікту підтримали тільки 9%.

За останні три роки ставлення громадян Росії до різних варіантів подальших дій Москви майже не змінюється, вказує глава департаменту досліджень ВЦВГД Степан Львів.

Опитування проводилося 5-7 липня 2017 року методом телефонного інтерв'ю за випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів обсягом 1800 респондентів.