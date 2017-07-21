Окупанти створюють штучну картинку напливу туристів у Крим

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П'ятниця, 21 липня 2017, 14:43

Окупаційна влада Криму створює для російських ЗМІ штучну картинку напливу туристів на півострів.

Про це повідомляє у п'ятницю Державна прикордонна служба.

21 липня прикордонники Бердянського загону, які несуть службу в контрольному пункті "Чонгар", в черговий раз зафіксували повільний пропуск з боку окупантів транспортних засобів через адмінмежу.

"Було встановлено, що окупаційна влада створила затори штучно, аби з’явилася картинка про наплив туристів у Крим для представників пропагандистських ЗМІ, які прибули для чергової "зйомки", – йдеться повідомленні.

Цього разу прикордонники зафіксували роботу аж трьох знімальних груп окупантів, зокрема і РТР, які працювали на автомобільному мосту, де візуалізація черги була найбільшою.

Прикордонники, що на адмінмежі на двох інших КПВВ - "Каланчак" та "Чаплинка" – черги взагалі відсутні.

Українська правда

Теми: Крим пропаганда
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