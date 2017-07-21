Суд призначив Полякову заставу і електронний браслет

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П'ятниця, 21 липня 2017, 15:21

Солом'янський районний суд Києва визначив заставу народному депутату Максиму Полякову, який фігурує в "бурштиновій справі" в розмірі 304 тисяч гривень.

Про це повідомляє у п'ятницю "Укрінформ".

Таким чином суд частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які просили про заставу 0,5 млн гривень.

Полякова зобов'язали здати закордонні паспорти і носити елетронний браслет.

У той же час суд зобов'язав Полякова носити електронний браслет стеження, заборонив залишати міста Київ і Умань (Черкаська область), зобов'язав здати закордонного паспорта і не спілкуватися з іншими фігурантами кримінального провадження, передають "Українські новини".

Запобіжний захід діє до 19 серпня включно.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Теми: бурштин суд прокуратура
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