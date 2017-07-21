Femen назвали витівку на зустрічі Порошенка і Лукашенка "помстою диктатору"
У русі Femen вважають, що Україна не повинна приймати президента-"диктатора" Олександра Лукашенка.
Про це в коментарі УП заявила засновниця руху Femen Анна Гуцол.
Вона пояснила, що активістки не можуть зрозуміти, як в Україні можуть "приймати диктатора".
"Як країна, в якій сотні людей загинули за свободу і демократію, може приймати диктатора. Наша акція крім протесту проти диктатури у Білорусі була ще й помстою Лукашенку за викрадення наших активісток у Мінську у 2011 році", - пояснила Гуцол.
Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі жінка розщебнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала викрикувати "Живе Білорусь!"
Українська правда
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