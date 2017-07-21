Назаренка, який зомлів в Адміністрації президента, відправили до лікарні

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П'ятниця, 21 липня 2017, 16:23

Стан здоров’я голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка, якому стало зле на прес-конференції президентів України і Білорусі, задовільний.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби

Зазначається, що 21 липня під час заходів в Адміністрації президента України Назаренко короткочасно втратив свідомість.

На місці йому надали першу медичну допомогу та направили для подальшого лікування до медичного закладу.

"Наразі самопочуття керівника Держприкордонслужби задовільне", – резюмують у прикордонслужбі.  

Українська правда

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