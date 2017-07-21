Захист Марківа наполягатиме на прильоті італійських прокурорів в Україну

Захист арештованого в Італії військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа вважає за необхідне приліт італійських прокурорів в Україні для допиту свідків і огляду місцевості під Слов'янськом.

Про це заявив на брифінгу у Києві народний депутат Андрій Антонищак – куратор батальйону НГУ ім. Кульчицького, в якому служить Віталій Марків, передає "Інтерфакс-Україна".

"Адвокат наполягатиме на прильоті (італійських прокурорів – ред.), оскільки тут є 9 свідків, а також обов'язково треба подивитися на місце події, оскільки при погляді на нього багато питань відпаде", – сказав він.

Антонищак також розповів, що група народних депутатів відвідала Італію для того, щоб запевнити у своїй готовності надати свідчення у справі Марківа.

"Був перший допит, вчора ми розмовляли з адвокатом і також давали попередні свідчення, і вони повністю збігаються зі свідченнями Марківа", – розповів він.

Нардеп додав, що він давав свідчення про те, як проходила операція під Слов'янськом, а командир взводу Богдан Матківський – які накази він отримував.

За словами парламентаря, наступне судове засідання відбудеться не раніше вересня.

Як відомо, поліція Італії арештувала громадянина України Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле і його російського партнера Андрія Миронова 2014 року у Слов'янську.

Тоді заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку бойовиків.

ГПУ також звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази провини Марківа або його негайного звільнення.

17 липня суд провів попередній допит затриманого.