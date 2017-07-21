Стало відомо, як в АП потрапила активістка Femen

378 переглядів
П'ятниця, 21 липня 2017, 18:57

Активістка Femen, яка оголилася в Адміністрації президента України на зустрічі глав держав, пройшла в будівлю, показавши фальшиве засвідчення журналіста.

Про це повідомляється на сайті Деловой столицы.

"Одна з нібито журналісток прийшла за фальшивим посвідченням видавничої групи "Картель", до складу якої входить "Деловая столица". ПрАТ "Картель" повідомляє, що посвідчення вказаній особі ніколи не видавалося і посвідчення під цим номером належить нашому штатному співробітникові", - сказано в повідомленні.

Крім того, згідно з інформацією, посвідчення видавничої групи мають інший вигляд - вони є пластиковими, а не ламінованими.

 

Посвідчення під номером 090 було видано заступнику головного редактора видань "Деловая столица" і "Власть денег" Ользі Сантарович, а не Анджеліні Діаш де Кінташ, як зазначено в підробленому документі.

 

З приводу використання фальшивого посвідчення видавничої групи "Картель" було написано заяву в Нацполіцію.

У русі Femen заявили, що оголена активістка протестувала проти візиту в Україну "президента-диктатора" Олександра Лукашенка.

Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі жінка розщебнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала викрикувати "Живе Білорусь!"

У 2011 році три представниці жіночого руху Femen зникли у Мінську після того, як провели акцію у Білорусії 19-го грудня.

За день зниклі учасниці топлес-руху Femen вийшли на зв'язок та розповіли, як їх катували білоруські КДБшники.

Теми: Лукашенко скандал Порошенко акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Говоримо про економіку, думаємо про політику: з чим Лукашенко приїхав до Києва 21 липня 2017, 17:23
Назаренка, який зомлів в Адміністрації президента, відправили до лікарні 21 липня 2017, 16:23
Лукашенко домовився з Порошенком про прикордонну співпрацю й форум 21 липня 2017, 15:47
powered by lun.ua
Головні новини
Росія відмовилася віддавати Україні 21 екс-беркутівця
Назаренка, який зомлів в Адміністрації президента, відправили до лікарні
Генпрокуратура відкрила справу проти Вілкула
Журналістам не дали змоги поставити запитання Лукашенку і Порошенку
Усі новини
Слухати

Останній ефір Павла Шеремета

Такі самі люди

Все, що вам буде цікаво знати про життя незрячих