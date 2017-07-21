Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 21 липня на Українській правді.

Про Розенблата. Депутат Борислав Розенблат має намір внести заставу в розмірі 7 мільйонів гривень.

Ще стало відомо, що правоохоронці одягли електронний браслет стеження на Розенблата.

Про Полякова. Солом'янський районний суд Києва визначив заставу народному депутату Максиму Полякову, який фігурує в "бурштиновій справі" в розмірі 304 тисяч гривень.

У той же час суд зобов'язав Полякова носити електронний браслет стеження, заборонив залишати міста Київ і Умань (Черкаська область), зобов'язав здати закордонного паспорта і не спілкуватися з іншими фігурантами кримінального провадження.

Про Вілкула. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату співголовою фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі.

Про прокуратуру. Після підтримання президентом прийнятих Верховною Радою змін до державного бюджету заробітна плата регіональних і місцевих прокурорів зросте на 70%, адміністративних керівників – на 30%.

Про перемовини у "нормандському форматі". Телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.

Про беркутівців. Правоохоронці затримали колишнього спецназівця підрозділу "Беркут" за підозрою у нападі на активістів "Автомайдану" 2014 року.

Крім того, правоохоронні органи РФ відмовили Україні в екстрадиції 21 колишнього співробітника "Беркуту", які підозрюються в розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Про боєвиків ОРДО. Генпрокуратура звернулася до генеральної прокуратури Росії з проханням передати ватажка ОРДО Вадима Погодіна, який у 2014 році вбив молодого хлопця Вадима Чубенка.

Про російську агресію на Донбасі. За весь час російської агресії на Донбасі загинули 11 тисяч українських громадян.

Про АТО. Проросійські бойовики протягом п'ятниці 5 разів порушили перемир’я.

Про військові навчання РФ. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

При цьому, глава Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що територія його країни ніколи не буде використана для агресивних дій проти України.

Про зустріч Порошенка та Лукашенка. Зустріч президента України Петра Порошенка та президента Білорусі Олександра Лукашенка та їхні заяви для ЗМІ закінчилися без спілкування із пресою.

Про Приватбанк. Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак залишає свою посаду. Виконуючим обов'язки голови правління банку була призначена Галина Пахачук.

Про е-декларації. Глава Представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що процес перевірки електронних декларацій доходів і активів політиків та чиновників повинен відбуватися значно швидше.

Про Молдову. Парламент Молдови у п’ятницю схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.