МЗС вимагає від Росії припинити збройні провокації

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П'ятниця, 21 липня 2017, 22:51

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою-протестом у зв’язку з активізацією дій Росії на Донбасі та інтенсивними атаками з боку проросійських військ, у тому числі з використанням танків, самохідних артилерійських установок, реактивної артилерії та мінометів.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті відомства у п'ятницю ввечері.

"Нашу особливу тривогу викликає пошкодження житлового будинку у місті Красногорівка (Донецька область), а також напад російської диверсійної групи в районі цього міста 20 липня", - сказано у заяві.

МЗС розцінює дії держави-агресора та підтримуваних нею бойовиків як свідомий зрив режиму "хлібного перемир’я", яке мало тривати з 24 червня по 31 серпня.

У відомстві наголосили, що лише за три дні 18-20 липня Україна втратила 11 військовослужбовців, поранення отримали 15 військовослужбовців та двоє цивільних.

"Вчергове змушені констатувати, що діями своїх військових у зоні розпочатого Росією міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, а також провокаційними і агресивними заявами своїх маріонеткових структур Кремль свідомо підриває процес мирного врегулювання на основі Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

"Вимагаємо від РФ негайно припинити збройні провокації, що збільшують кількість жертв та руйнування інфраструктури регіону, та розпочати добросовісно та повною мірою виконувати власні зобов’язання за Мінськими домовленостями", - додали у відомстві.

МЗС очікує від міжнародного співтовариства, зокрема партнерів, які залучені до процесу мирного врегулювання, чіткої реакції у відповідь на агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та посилення тиску на РФ з метою їхнього негайного припинення.

Українська правда

Теми: МЗС Росія АТО
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