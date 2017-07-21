Путін каже, що поки не вирішив, чи віддасть крісло президента

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П'ятниця, 21 липня 2017, 22:58

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не вирішив, чи піде з посади.

Про це він сказав під час прямої лінії з дітьми "Недитяча розмова" в Сочі.

"Я поки не вирішив - йду я з посади президента чи ні", - заявив він, відповідаючи на запитання про те, чим займеться після того, як залишить крісло глави держави.

Путін додав, що "політичною діяльністю можна займатися поза рамками президентських обов'язків", зазначивши, що існують громадські організації, діяльність яких йому цікава.

На запитання про те, чи хотів би він "на один день зняти цей вантаж (президентства - ред.)", він відповів:

"Я вважаю себе звичайною людиною, хоча мою роботу звичайної не назвеш в силу специфіки. Я вибудовую графік таким чином, щоб у мене був час на творчий розвиток, музику послухати, спортом займатися, з друзями поспілкуватися. Я звик так жити ще до того, як став президентом ".

Як відомо, найближчі вибори президента РФ повинні відбутися в 2018 році.

Дождь, Українська правда

Теми: Путін Росія
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