Трамп вимагає від Ірану звільнити затриманих американців

128 переглядів
Субота, 22 липня 2017, 01:57

Президент США Дональд Трамп попереджає Іран про серйозні наслідки, якщо іранська влада не звільнить утримуваних американських громадян.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Інтерфакс-Україна.

"Президент Трамп готовий ініціювати нові і серйозні наслідки для Ірану, якщо не будуть звільнені і повернені всі несправедливо ув'язнені американські громадяни", - сказано в повідомленні.

Американська адміністрація заявляє, що протягом майже 40 років Іран використовував затримання і захоплення заручників в якості інструменту державної політики і що ця практика використовується донині.

Білий дім попереджає Іран про відповідальність за безпеку всіх громадян США, які перебувають в ув'язненні.

"Президент Дональд Трамп і його адміністрація подвоюють зусилля з повернення додому всіх американців, несправедливо затриманих за кордоном", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, в минулому році в Ірані затримали кількох іранців з подвійним громадянством, серед них - піддані США, Великобританії, Австрії, Канади та Франції. Затримані перебувають за гратами, їх звинувачують у шпигунстві та співпраці з ворожими урядами.

В середині липня іранський суд засудив затриманого спецслужбами громадянина США до десяти років тюремного ув'язнення за шпигунство.

Теми: Іран США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Ірані брата президента заарештували за підозрою у фінансових злочинах 16 липня 2017, 20:10
Іран запустив ракети по Сирії 19 червня 2017, 03:18
В Іраку запевняють, що терористи не отримали катарські гроші 12 червня 2017, 07:36
powered by lun.ua
Головні новини
Внаслідок обстрілу Мар’їнки поранено 4 осіб, серед них 2 дітей
МЗС вимагає від Росії припинити збройні провокації
Одеський НПЗ конфісковано на користь держави
Росія відмовилася віддавати Україні 21 екс-беркутівця
Усі новини
Такі самі люди

Все, що вам буде цікаво знати про життя незрячих

Хроніка трагедії

День, коли террористи збили пасажирський літак