Мати затриманого на Донбасі росіянина приїхала в Україну

Мати затриманого на Донбасі росіянина Віктора Агєєва приїхала в Україну щоб побачитись з сином.

Про це повідомляє російське видання "Новая газета".

"Сьогодні, 21 липня, приблизно о 13 годині дня ми зі Світланою Вікторівною Агеєвою в'їхали на територію України на поїзді. Їдемо на зустріч з представниками української країни, які обіцяють нас супроводити до сина Світлани, Віктору Агєєва", - повідомив кореспондент газети Павло Канигін, який супроводжує росіянку.

Вони в’їхали в Україну не через російсько-український кордон, побоюючись, що російські прикордонники не пропустять маму російського військового за внутрішнім паспортом. При цьому, за його словами, українська сторона у порядку виключення погодилась прийняти її без закордонного паспорта.

Кореспондент газети також повідомив, що представники української сторони, яких він не називає, обіцяли організувати зустріч Світлани Агєєвої з сином, але час і місце ще не визначені.

Як повідомляє "Новая газета", відколи відеозвернення Агеєвої до українського президента Петра Порошенко стало відоме широкому загалу, з нею на зв'язок з представників російського керівництва, МЗС не виходив ніхто. Російське телебачення її ситуацію проігнорувало.

Але перед самим від'їздом матері затриманого на Донбасі росіянина подзвонив співробітник ФСБ і дав їй "напуття": бути обережніше. Сталося це відразу після придбання квитків.

"ФСБ, мабуть, дала зрозуміти: контора в курсі", - пише газета.

Як відомо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.