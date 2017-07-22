ОБСЄ: в цьому році жертвами агресії РФ на Донбасі стали 59 цивільних

Кількість жертв серед цивільного населення на Донбасі в цьому році збільшилася на 50% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Про це повідомив під час прес-конференції в Донецьку перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає Укрінформ.

"За період цього року по сьогоднішній день нами було зафіксовано і підтверджено понад 320 випадків жертв серед мирного населення. У порівнянні з таким же періодом минулого року спостерігається 50-відсоткове збільшення", - сказав він.

Хуг уточнив, що 59 осіб було вбито і понад 260 поранено.

При цьому лише в районі Донецька за останні два тижні були підтверджені 10 випадків жертв серед цивільного населення, один з яких стався сьогодні в Ясинуватій.