Сешнс обговорював з послом РФ передвиборну кампанію Трампа

Посол Росії в США Сергій Кисляк звітував своєму керівництву в Москві про те, що спілкувався з колишнім радником Дональда Трампа Джеффом Сешнсом з приводу передвиборної кампанії в 2016 році.

Про це повідомила в п'ятницю, 21 липня, американська газета The Washington Post з посиланням на джерела в минулій і нинішній адміністрації США, пише DW.com.

Як пише видання, звіти Кисляка були перехоплені американською розвідкою. Сешнс і Кисляк вели "суттєві" бесіди з питань, що стосувалися відносин Трампа з Росією і про перспективи цих відносин в тому випадку, якщо Трамп переможе на виборах.

Нинішній генеральний прокурор США Джефф Сешнс був радником Трампа під час передвиборної кампанії. У березні 2017 року газеті The Washington Post з'явилися публікації про те, що Сешнс двічі зустрічався з послом РФ Кисляком в 2016 році, але при вступі на посаду генпрокурора приховав цю інформацію.

Джефф Сешнс неодноразово спростовував ці відомості, в тому числі під присягою в Сенаті.

Трамп 19 липня висловив жаль у зв'язку з тим, що призначив Сешнс генпрокурором. За його словами, він ніколи не зробив би цього, якби знав, що Сешнс відсторониться від розслідування ФБР ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США.