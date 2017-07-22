Суд затримав екс-беркутівця Лободу без права застави

Суд обрав запобіжний захід для екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Лободи – тримання під вартою один місяць без права внесення застави.

Про це повідомляє 24 канал.

Лободу підозрюють у побитті 22-х "автомайданівців" 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського.

Правоохоронці затримали екс-беркутівця 20 липня вранці на виїзді з Києва в сторону Борисполя. Їхав чоловік у власному авто з дружиною та дитиною.

Лобода перебував у розшуку півтора року.

Як повідомлялося, з березня 2015 року у суді перебувають звинувачення у переслідування активістів Майдану стосовно: колишніх голови Київської міської держадміністрації, двох заступників командирів полку МОП "Беркут", двох командирів та заступника командира різних рот ПМОП "Беркут", а з грудня 2016 року – щодо колишнього начальника управління громадської безпеки київської міліції. 12 підозрюваних оголошено в розшук.

За перший розгін Євромайдану повідомлено про підозру загалом 19 особам – у тому числі колишнім президенту України, секретарю Ради національної безпеки і оборони України та його заступнику, голові КМДА, начальнику ГУ МВС у Києві, його заступнику та іншим правоохоронцям.

21 липня начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що правоохоронні органи РФ відмовили Україні в екстрадиції 21 колишнього співробітника "Беркуту", які підозрюються в розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Раніше Росія надала громадянство й політичний притулок 15 колишнім беркутівцям підозрюваним у розстрілі активістів Євромайдану.