Спецкор "Страни" загинула в ДТП

У суботу вранці на трасі Київ-Одеса біля села Троїцьке в ДТП загинула спеціальний кореспондент інтернет-газети "Страна" Стася Рафал.

Стася Рафал strana.ua

Як повідомляє видання, ДТП сталося близько 4 ранку.

"Мікроавтобус, на якому до Одеси їхала Стася, врізався у вантажний автомобіль, який несподівано пригальмував на середній смузі траси", - йдеться в повідомленні.

"Швидка" констатувала смерть. На місці аварії працює поліція.