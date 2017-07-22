Спецкор "Страни" загинула в ДТП

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Субота, 22 липня 2017, 11:03

У суботу вранці на трасі Київ-Одеса біля села Троїцьке в ДТП загинула спеціальний кореспондент інтернет-газети "Страна" Стася Рафал.

Стася Рафал
Стася Рафал
strana.ua

Як повідомляє видання, ДТП сталося близько 4 ранку.

"Мікроавтобус, на якому до Одеси їхала Стася, врізався у вантажний автомобіль, який несподівано пригальмував на середній смузі траси", - йдеться в повідомленні.

"Швидка" констатувала смерть. На місці аварії працює поліція.

Теми: ЗМІ ДТП
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