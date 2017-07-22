Назаренко в реанімації, стан стабільний

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Субота, 22 липня 2017, 12:11

Голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко перебуває в реанімації, його стан стабільний.

Про це повідомив в ефірі каналу "112 Україна" помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Ніч він провів під наглядом лікарів. Зараз його стан стабільний, всі життєві показники в нормі. Тому будемо сподіватися, що він відновиться найближчим часом і продовжить виконувати свої обов'язки", - сказав Слободян.

Водночас він не зміг спрогнозувати час, через який Назаренко зможе повернутися до виконання обов'язків.

"Він ще проходить обстеження, тому робити якісь прогнози важко", - зазначив помічник голови Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, Назаренку стало зле у п'ятницю під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше прес-служба ДПСУ повідомила, що його стан задовільний.

Українська правда

Теми: Прикордонна служба
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