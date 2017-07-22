Кириленко: до заяв про "Малоросію" треба ставитися серйозно

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко закликає серйозно поставитися до заяви ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка про створення "Малоросії".

Про це він заявив в ефірі "Українського радіо", повідомляє прес-служба політика.

За словами Кириленка, дарма деякі українські експерти з іронією поставились до заяви про створення "Малоросії".

На його думку, РФ устами своїх найманців хоче сказати, що Мінських і Нормандських угод не визнає, що їхні війська і надалі нагнітатимуть напругу на східних і південних кордонах нашої країни, і що України для них немає, а є "Малоросія".

Подібні провокаційні повідомлення кремлівських маріонеток, вважає Кириленко, це чергова спроба ескалації з боку Кремля, щоб не допусти мирного розвитку подій.

Віце-прем'єр зазначив, що в грудні 1917 року в Харкові російські більшовики так само скликали фальшивий з’їзд з фальшивими делегатами. А в січні 1918 р. почалась справжня окупація України російськими військами Муравйова.

Як відомо, 18 липня ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко запропонував створити "Малоросію" замість України. Ватажки "ЛНР" відмежувалися від цієї ідеї.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Москві не знали про ініціативу Олександра Захарченка створити "Малоросію".

Президент України Петро Порошенко заявив, що Захарченко й Плотницький лише транслюють меседжі, отриманні з Росії, і нагадав, що попередній їхній проект "Новоросія" на сході України зазнав краху.

Офіційний Вашингтон назвав ініціативу Захарченка не вартою коментаря, а в Євросоюзі заявили, що створення "Малоросії" суперечать меті мінських домовленостей.

Українська правда