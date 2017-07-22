Підозра активістці Femen: бігала по залі з голими грудьми й била охоронця

Активістці Femen Анжеліні Діаш, яка оголила груди у п'ятницю під час візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка, вручили повідомлення про підозру.

Про це повідомив у Facebook її адвокат Ярослав Яценко.

Адвокат зазначив, що його допустили до підзахисної близько 23:30.

"На місці я дізнався, що з порушенням права на захист їй вручили повідомлення про підозру без адвоката - після того, як поїхав безплатний адвокат, від якого вона письмово відмовилася з письмовою заявою про те, що вона бажає, щоб її захищав її власний адвокат", - написав Яценко.

Діаш інкримінують ч. 3 ст. 296 ККУ - хуліганство, поєднане з опором представнику влади.

Він також повідомив, що в суботу до Печерського районного суду мали передати клопотання про обрання запобіжного заходу.

У тексті підозри, який опинився в розпорядженні "Української правди", йдеться, що Діаш 21 липня близько 10 години ранку, використовуючи посвідчення журналіста видань "Деловая столица" та "Власть денег", потрапила до зали Державних заходів у будівлі Адміністрації президента.

"В подальшому, Діаш Де Кінташ Анджеліну Санджала, маючи злочинний умисел на здійснення раніше запланованих нею хуліганських дій, перебуваючи в залі Державних заходів, що розташована в будівлі Адміністрації президента України та дочекавшись початку церемонії підписання міжнародних документів між президентом України та президентом Республіки Білорусь, приблизно о 14 годині 30 хвилин, діючи умисно, цілком усвідомлюючи, що її протиправні дії будуть висвітлені у ЗМІ, з хуліганських спонукань, нехтуючи правилами моралі та поведінки в суспільстві, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, піднявши футболку, в яку була одягнута, таким чином оголивши свої груди та почала викрикувати гасла "Живи Беларусь" та бігати по залу", - йдеться в тексті підозри.

Там зазначається, що консультант-експерт Управління державної охорони Ходаков А.С., виконуючи свої службові обов'язки, почав зупиняти Діаш, однак остання, здійснюючи фізичний опір, нанесла руками декілька ударів в область тулубу Ходакова.

Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі жінка розстібнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала викрикувати "Живе Білорусь!"

Українська правда