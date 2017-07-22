Полонений військовий Агєєв зустрівся з матір'ю, СБУ закликає Росію до звільнення заручників

У Старобільську (Луганська обл.) відбулася зустріч полоненого російського війського Віктора Агєєва з матір'ю, яка прибула в Україну напередодні.

Про це на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Наші слідчі за дорученням глави держави (Петра Порошенка) пішли на зустріч і організували зустріч", - повідомив він.

"Зустріч проходить просто зараз у Старобільську", - додав Грицак.

Фото - Павло Канигін

"Ми закликаємо мати Агєєва після зустрічі з сином звернутися до президента РФ щодо звільнення усіх українських заручників, яких утримують в ОРДЛО", - заявив глава СБУ.

Він додав, що станом на 22 липня, за даними СБУ на території ОРДЛО утримуються 134 особи.

"В окупованому Криму - десятки кримськотатарських активістів, на території Росії - Карпюк, Сенцов, Сущенко, Кольченко та інші", - додав Грицак.

Як відомо, російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

Українська правда