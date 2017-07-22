В СБУ назвали прізвища російських військових із роти Агєєва

СБУ встановила особи 15 російських військових, які воюють у складі розвідувальної роти так званої 4 окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР".

Їх назвав на брифінгу в суботу глава СБУ Василь Грицак.

Саме в цій роті воювали захоплений 24 червня в полон російський контрактник Віктор Агєєв та вбитий керівник ДРГ Олександр Щерба.

"Встановлено, що окрім Щерби та Агєєва, у складі тільки однієї розвідувальної роти так званої 4 бригади 2 армійського корпусу "ЛНР" воюють як мінімум 15 громадян РФ, так звані "их там нети".

У цьому підрозділі майже всі командні пости займають кадрові та контрактні військовослужбовці ЗС РФ", - сказав Грицак.

Він зазначив, що встановленням конкретних прізвищ займалися аналітики СБУ, а також волонтери й журналісти. Також, за словами Грицака, ця інформація підтверджується свідченнями захопленого в полон Агєєва.

"Начальник розвідки 4 бригади майор ЗС РФ Данілов Сергій Миколайович. У червні відбулася ротація, до цього – майор Каменєв Антон Валерійович (позивний "Мангуст"). Командир розвідувальної роти – лейтенант Олексій Калугін (позивний "Калуга"). Командири розвідувальних взводів та відділень цієї розвідроти – всі громадяни Росії, контрактники ЗС РФ: Полєтаєв Станіслав Олександрович (позивний Таллер), Карасьов Валерій Олександрович (позивний "Карась"), Архіпов Володимир Олександрович (позивний "Тайга"), Хилько Михайло Михайлович (позивний "Скіф"), Стрижевський Ігор Леонідович (позивний "Стрижак"), Кандауров Анатолій Анатолійович (позивний "Веселий").

Грицак наголосив, що це лише приклад однієї розвідроти, а таких підрозділів на Донбасі багато, і СБУ буде поступово оприлюднювати інформацію про інші.

Глава спецслужби також заявив, що інформацію про присутність російських військових на Донбасі буде передано до суду ООН у Гаазі.

"СБУ наводить чергові докази участі російської агресії та спроб дестабілізувати ситуацію в Україні, які найближчим часом будуть передані в Міжнародний суд в Гаазі", - сказав він.

Грицак нагадав, що Україна ініціювала позов до суду ООН щодо підтримки РФ тероризму на сході нашої держави в січні 2017 року.

"Вже передано тисячі сторінок документальних доказів злочинів РФ на Донбасі та в Криму", - зазначив він.

Як повідомлялося, 24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.



Крім того, в полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв.

Катерина Тищенко, УП