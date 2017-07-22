У Молдові відреагували на "Малоросію" від бойовиків: Чергова загроза суверенітету України
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови.
"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції твердо засуджує проголошення в Донецьку, у відповідності з відомими вже сценаріями, псевдодержавного формування "Малоросія". Ми вважаємо це актом грубого порушення загальноприйнятих принципів міжнародного права і новою загрозою для суверенітету, територіальної цілісності України і регіональної безпеки", - заявили у МЗС Молдови.
У відомстві підтвердили позицію Молдови про беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України у загальновизнаних міжнародною спільнотою кордонах.
Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.
Ватажки бойовиків з окупованих територій Луганської області заявили, що не беруть участі у створенні "Малоросії".
Президент Петро Порошенко прокоментував ідею бойовиків про створення "Малоросії": "Захарченко, Плотницький - це не політичні фігури, це - маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отриманні з Росії".
В ЄС заявили, що слова бойовиків про створення "Малоросії" суперечать меті Мінських домовленостей з реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України.
Раніше російський проект окупації територій Донецької і Луганської областей називали "Новоросією". У Росії планували, що він буде включати території Миколаївської, Херсонської та інших областей України. Але оскільки це не вдалося, цей проект було закрито.
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