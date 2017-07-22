Мати Агєєва розповіла про ще одного росіянина, що загинув на Донбасі

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Субота, 22 липня 2017, 20:17

Мати полоненого російського військовослужбовця Світлана Агєєва заявила, що їй відомо про інших громадян РФ, які воювали на Донбасі. 

Про це вона заявила під час спілкуванн з представниками СБУ, повідомили у відомстві 22 липня. 

На питання, чи спілкувалася вона з родичами інших росіян, які, можливо, служать на території України (на Донбасі), Агєєва зазначила: "Ні".

"Ні. У мене немає таких знайомих. Але у нас в районному центрі є одна мама. Я  знаю, що вона є, але ще не встигла з нею поспілкуватися. Її дитина загинула", - повідомила Агєєва. 

Також вона зазначила, що після затримання Віктора Агєєва ні з ким ані з російського, ані з українського боку вона не спілкувалася.

"(Не спілкувалася) з командиром його частини, ніхто не телефонував.  Я б була рада поспілкуватися, але ніхто  не дзвонив", - додала вона. 

Українська правда

Теми: Донбас Росія
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