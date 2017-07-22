Мати Агєєва розповіла про ще одного росіянина, що загинув на Донбасі
Мати полоненого російського військовослужбовця Світлана Агєєва заявила, що їй відомо про інших громадян РФ, які воювали на Донбасі.
Про це вона заявила під час спілкуванн з представниками СБУ, повідомили у відомстві 22 липня.
На питання, чи спілкувалася вона з родичами інших росіян, які, можливо, служать на території України (на Донбасі), Агєєва зазначила: "Ні".
"Ні. У мене немає таких знайомих. Але у нас в районному центрі є одна мама. Я знаю, що вона є, але ще не встигла з нею поспілкуватися. Її дитина загинула", - повідомила Агєєва.
Також вона зазначила, що після затримання Віктора Агєєва ні з ким ані з російського, ані з українського боку вона не спілкувалася.
"(Не спілкувалася) з командиром його частини, ніхто не телефонував. Я б була рада поспілкуватися, але ніхто не дзвонив", - додала вона.
Українська правда
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