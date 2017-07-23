Гройсман закликав прискорити відбір керівників і наглядових рад держкомпаній

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює відновлення роботи Номінаційного комітету з відбору керівників і членів наглядових рад найбільших держкомпаній, які мають стратегічне значення для економіки.

Про це він заявив під час зустрічі з членами Номінаційного комітету, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Я хотів би перезапустити нашу з вами роботу з метою обрати наглядові ради та призначити керівників низки важливих державних підприємств. Ми маємо приводити в державний сектор якісні кадри", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що на його думку, відсутність належних механізмів корпоративного управління є джерелом корупції в компаніях державної власності.

Зокрема, мова йде про відбір керівників для таких компаній як: Електроважмаш, Укрхімтрансаміак, Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ), Укрспирт.

Також планується найближчим часом здійснити відбір членів наглядової ради для 7 підприємств: Укрзалізниця, Укрпошта, Укренерго, Укргідроенерго, Аеропорт "Бориспіль", ДПЗКУ, Енергоатом.

При цьому, згідно з митними даними, наявними в розпорядженні "Української правди", компанія Bollwerk, пов'язана з екс-нардепом Миколою Мартиненком, до сих пір експортує продукцію з ОГХК, незважаючи на запевнення директора НАБУ Артема Ситника.

Як відомо, НАБУ виявило в діяльності деяких посадових осіб "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" збитки на суму 13 млн доларів.

Як відомо, 25 січня Національне антикорупційне бюро затримало в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила.

Минулого року тодішній голова МЕРТ Айварас Абромавичус домагався його звільнення з посади.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

У листопаді 2015 року нардеп Сергій Лещенко звинуватив ОГХК в невигідності продажу продукції австрійській компанії Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

За його словами, директор і акціонер Bollwerk Вольфганг Айбергер є також керівником компанії Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, через яку Східний ГЗК закуповував урановий концентрат в Казахстані. Лещенко стверджує, що Bollwerk є "прокладкою" і пов'язана з Мартиненком.

Останній заперечував це, визнаючи лише, що знайомий з Журилом з 2006 або 2007 року, коли той був заступником директора Східного ГЗК.

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