Посол РФ в США Кисляк закінчив свою місію у Вашингтоні

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Неділя, 23 липня 2017, 02:30

Посол Росії в США Сергій Кисляк закінчив свою місію у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Дождь", з посиланням на заяву російського уряду.

Кисляк обіймав свою посаду з 2008 року. До призначення нового посла функції тимчасового повіреного виконуватиме радник-посланник Денис Гончар.

Як повідомлялося, після виборів президента США в 2016 році Кисляк опинився в центрі політичного скандалу. У приховуванні контактів з російським послом звинувачували генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Американська газета The Washington Post писала, що Кисляк звітував своєму керівництву в Москві про те, що спілкувався з Сешнсом з приводу передвиборної кампанії в 2016 році. Звіти Кисляка були перехоплені американською розвідкою. Сешнс і Кисляк вели "істотні" бесіди з питань, що стосувалися відносин Трампа з Росією і про перспективи цих відносин в тому випадку, якщо Трамп переможе на виборах.

Теми: Росія США
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