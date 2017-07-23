У Мосулі в ході операцій проти ІДІЛ затримані 26 іноземців
У Мосулі співробітники іракських служб безпеки затримали 26 іноземців за підозрою в причетності до діяльності терористичного угруповання ІДІЛ.
Про це повідомляє агентство АР.
Серед затриманих були двоє чоловіків, вісім дітей і 16 жінок. Їх перевезли в Багдад.
Деякі із затриманих родом з Чечні, а жінки, чиї чоловіки приєдналися до бойовиків, були з Росії, Ірану, Сирії, Франції, Бельгії та Німеччини.
Співробітники посольства Франції і Німеччини відвідали заарештованих жінок.
Відзначається, що дітей передадуть владі країн їх походження. Жінкам пред'являть звинувачення в тероризмі.
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