У Мосулі в ході операцій проти ІДІЛ затримані 26 іноземців

84 перегляди
Неділя, 23 липня 2017, 04:37

У Мосулі співробітники іракських служб безпеки затримали 26 іноземців за підозрою в причетності до діяльності терористичного угруповання ІДІЛ.

Про це повідомляє агентство АР.

Серед затриманих були двоє чоловіків, вісім дітей і 16 жінок. Їх перевезли в Багдад.

Деякі із затриманих родом з Чечні, а жінки, чиї чоловіки приєдналися до бойовиків, були з Росії, Ірану, Сирії, Франції, Бельгії та Німеччини.

Співробітники посольства Франції і Німеччини відвідали заарештованих жінок.

Відзначається, що дітей передадуть владі країн їх походження. Жінкам пред'являть звинувачення в тероризмі.

Теми: Ірак тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики ІДІЛ оголосили про загибель свого лідера Аль-Багдаді - ЗМІ 11 липня 2017, 13:34
Ірак заявив про контроль над останнім бастіоном ІДІЛ в Мосулі 9 липня 2017, 04:42
ООН: Тисячі людей заблоковані в Мосулі через наступ іракських військових 3 липня 2017, 01:53
powered by lun.ua
Головні новини
СЦКК: ДФС знову знеструмлена в результаті обстрілу бойовиків
Харлан - триразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях
Активістку Femen відпустили під особисте зобов'язання
В СБУ назвали прізвища російських військових із роти Агєєва
Усі новини
Спорт не панацея

Що знає сучасна наука про калорії та схуднення

Правила життя

Павло Шеремет: Кожен день – як останній