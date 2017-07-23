Іран починає новий ракетний проект

Іран оголосив про початок нового ракетного проекту, незважаючи на загострення відносин з США.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на іранські ЗМІ.

Так, міністр оборони країни Хосейн Дехган заявив на урочистій церемонії, що починається виробництво ракети "Сайяд-3", дальність польоту якої складе 27 кілометрів. За словами міністра, вона зможе вражати бойові літаки, безпілотники, крилаті ракети і вертольоти.

Минулого тижня США ввели нові санкції проти 18 компаній і фізичних осіб, причетних до іранської програми розробки балістичних ракет.

Вашингтон заявив, що "згубні дії" Тегерана на Близькому Сході можуть звести нанівець результати ядерної угоди 2015 року. Тоді 6 провідних світових держав, включаючи США, погодилися послабити або скасувати санкції проти Ірану в обмін на згортання його ядерної програми.