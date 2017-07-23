Доба в АТО минула без втрат – Міноборони
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю.
"За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не понесли", - сказав він.
За словами Лисенка, на Луганському напрямку в суботу зафіксовано 8 збройних провокацій.
На Донецькому напрямку відбулося 6 обстрілів, 3 з них із застосуванням мінометів.
На Маріупольському напрямку бойовики 4 рази відкривали вогонь.
Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 18 разів.
Українська правда
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