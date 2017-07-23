Доба в АТО минула без втрат – Міноборони

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю.

"За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не понесли", - сказав він.

За словами Лисенка, на Луганському напрямку в суботу зафіксовано 8 збройних провокацій.

На Донецькому напрямку відбулося 6 обстрілів, 3 з них із застосуванням мінометів.

На Маріупольському напрямку бойовики 4 рази відкривали вогонь.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 18 разів.

Українська правда