Фракція БПП підтримає всі подання ГПУ на зняття недоторканності – Кононенко

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Неділя, 23 липня 2017, 14:15

Фракція БПП буде підтримуватиме будь-які подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканості.

Про це заявив перший заступник голови фракції Ігор Кононенко в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє прес-служба партії "Солідарність".

Він наголосив, що, незважаючи на прізвища народних депутатів, фракція БПП підтримуватиме усі подання Генеральної прокуратури на зняття депутатської недоторканості.

За словами Кононенка, необхідно щоб в найближчі роки в українських судах сформувалася єдина практика щодо розміру застави з тих чи інших питань.

"Зараз рішення судів щодо розмірів застав викликають у суспільстві багато запитань: чому одному народному депутату суд призначив заставу 300 тисяч, а іншому – 50 мільйонів. На мою думку, за тими чи іншими звинуваченнями, статтями, практика має бути однакова", - сказав він.

Як раніше писала "Українська правда", фракція БПП не була одностайною при голосуванні за зняття недоторканності з народних депутатів 11 липня.

Верховна рада не дала дозволу на притягнення до відповідальності нардепа від НФ Євгена Дейдея і нардепа від РП Андрія Лозового.

Щодо нардепа з "Волі народу" Олеся Довгого, нардепа від БПП Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, але не дозволила проводити затримання і арешт.

13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Українська правда

Теми: БПП недоторканність
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