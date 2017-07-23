Фракція БПП підтримає всі подання ГПУ на зняття недоторканності – Кононенко
Фракція БПП буде підтримуватиме будь-які подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканості.
Про це заявив перший заступник голови фракції Ігор Кононенко в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє прес-служба партії "Солідарність".
Він наголосив, що, незважаючи на прізвища народних депутатів, фракція БПП підтримуватиме усі подання Генеральної прокуратури на зняття депутатської недоторканості.
За словами Кононенка, необхідно щоб в найближчі роки в українських судах сформувалася єдина практика щодо розміру застави з тих чи інших питань.
"Зараз рішення судів щодо розмірів застав викликають у суспільстві багато запитань: чому одному народному депутату суд призначив заставу 300 тисяч, а іншому – 50 мільйонів. На мою думку, за тими чи іншими звинуваченнями, статтями, практика має бути однакова", - сказав він.
Як раніше писала "Українська правда", фракція БПП не була одностайною при голосуванні за зняття недоторканності з народних депутатів 11 липня.
Верховна рада не дала дозволу на притягнення до відповідальності нардепа від НФ Євгена Дейдея і нардепа від РП Андрія Лозового.
Щодо нардепа з "Волі народу" Олеся Довгого, нардепа від БПП Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, але не дозволила проводити затримання і арешт.
13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.
Українська правда
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