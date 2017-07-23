Мамі Агєєва перед поїздкою дзвонили з ФСБ, вона їхала через Білорусь

Матері полоненого російського контрактника Віктора Агєєва Світлані незадовго до виїзду до сина в Україну дзвонили з ФСБ.

Про це пише "Новая газета", журналіст якої Павло Канигін супроводжував Агєєва в поїздці до сина.

"Ще на Алтаї, незадовго до вильоту до Москви, Агєєвій дзвонили з ФСБ і дали зрозуміти, що служба знає про її плани і таку самодіяльність не вітає", - пише видання.

"Навіщо вам такі пригоди? Ви ж знаєте, що відбувається там, куди ви збираєтеся", - говорив їй чоловік, який представився співробітником місцевого УФСБ.

"Говорив таким вкрадливим приємним голосом. Не по собі мені якось стало. Ніби мене роздягли і все бачать", - згадує Агєєва.

За інформацією видання, при перетині російського кордону у матері полоненого могли виникнути проблеми, тому на територію України вона потрапила через Білорусь денним поїздом Мінськ-Харків.

Про те, що мати Агєєва потрапила в Україну через Білорусь, говорив на брифінгу в суботу і глава СБУ Василь Грицак.

"Мама потрапила в Україну через Білорусь. І ми були до останнього не впевнені, чи її випустять сюди", - сказав він.

Глава СБУ також повідомив, що українська сторона поставила журналісту "Нової газети" умову для зустрічі з Агєєвим.

"Канигін дуже хотів приїхати. Але наше була умова - або він приїжджає з мамою, або спілкування просто не буде", - сказав Грицак.

Як відомо, 22 липня за сприяння президента України та СБУ у Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового Віктора Агєєва з матір'ю.

Українська правда