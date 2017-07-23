Мамі Агєєва перед поїздкою дзвонили з ФСБ, вона їхала через Білорусь

1248 переглядів
Неділя, 23 липня 2017, 15:38

Матері полоненого російського контрактника Віктора Агєєва Світлані незадовго до виїзду до сина в Україну дзвонили з ФСБ.

Про це пише "Новая газета", журналіст якої Павло Канигін супроводжував Агєєва в поїздці до сина.

"Ще на Алтаї, незадовго до вильоту до Москви, Агєєвій дзвонили з ФСБ і дали зрозуміти, що служба знає про її плани і таку самодіяльність не вітає", - пише видання.

"Навіщо вам такі пригоди? Ви ж знаєте, що відбувається там, куди ви збираєтеся", - говорив їй чоловік, який представився співробітником місцевого УФСБ.

"Говорив таким вкрадливим приємним голосом. Не по собі мені якось стало. Ніби мене роздягли і все бачать", - згадує Агєєва.

За інформацією видання, при перетині російського кордону у матері полоненого могли виникнути проблеми, тому на територію України вона потрапила через Білорусь денним поїздом Мінськ-Харків.

Про те, що мати Агєєва потрапила в Україну через Білорусь, говорив на брифінгу в суботу і глава СБУ Василь Грицак.

"Мама потрапила в Україну через Білорусь. І ми були до останнього не впевнені, чи її випустять сюди", - сказав він.

Глава СБУ також повідомив, що українська сторона поставила журналісту "Нової газети" умову для зустрічі з Агєєвим.

"Канигін дуже хотів приїхати. Але наше була умова - або він приїжджає з мамою, або спілкування просто не буде", - сказав Грицак.

Як відомо, 22 липня за сприяння президента України та СБУ у Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового Віктора Агєєва з матір'ю

Українська правда

Теми: Росія полонені
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Арештованим" прокурорам виділять охорону, бо СК РФ дізнався адреси 23 липня 2017, 13:32
У СК РФ пояснили, за що "арештували" українських прокурора й слідчого 23 липня 2017, 13:09
Клімкін: скандал із Siemens буде уроком бізнесу 23 липня 2017, 12:53
powered by lun.ua
Головні новини
Волкер: на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна
Клімкін: скандал із Siemens буде уроком бізнесу
Московський суд заочно арештував прокурора ГПУ в справі Януковича
Німеччина попередила РФ про погіршення відносин через турбіни Siemens - ЗМІ
Усі новини
"Таємниця – це брехня"

Уривок з книжки Дейва Еґґерса "Сфера"

Дахи Києва

Найкращі руфтопи і місця для вечірок