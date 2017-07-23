Рабінович приглянув ділянку на острові Сен-Мартен за $12 млн - ЗМІ

Народний депутат від Опоблоку, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович домовлявся про купівлю земельної ділянки вартістю 12 мільйонів доларів на острові Сен-Мартен (Франція).

Про це пише в Facebook блогер Дмитро Палагнюк з посиланням на французьке телебачення.

"Французьке телебачення показало Вадима Рабіновича в одній з передач, що розповідає про розкішне життя. Омар Арфуш, французький політолог-пропагандист для російської преси, домовився про зустріч з продавцем земельної ділянки на острові Сен-Мартен, вартістю в 12 мільйонів доларів. Вадим Рабінович хоче побудувати собі на острові найбагатших людей світу будинок. Омар виступив в якості перекладача", - пише Палагнюк.

Він також стверджує, що Рабінович і Арфуш зустріли на острові Новий рік в розкішному ресторані, де Рабінович оплатив святкову вечерю за 20 тисяч доларів на шістьох.

"На відео ми бачимо переговори з продажу земельної ділянки, господар ділянки запевняє - якщо ви купите цю землю, то багато хто вам позаздрить", - додав блогер.

Як відомо, Рабінович був кандидатом у президенти в 2014 році.

Він є українським медіа-магнатом та засновником ТОВ "НЬЮС НЕТВОРК" та ТОВ "АППІА". Власником телеканалу News One зараз є його однопартієць Євгеній Мураєв. З 2013 року Рабінович був власником телеканалу News Network, який у 2014 році було перейменовано на телеканал "Rabinovich TV". Тоді ж Рабінович забрендував й радіостанцію, перейменувавши "Радіо Ренесанс" на "Рабінович ФМ".

Рабінович увійшов у "ТОП-10 народних депутатів, які саботують голосування у Верховній Раді", складений Комітетом виборців України. Протягом 6 сесії ВР Рабинович голосував всього 9 разів.

За інформацією "Української правди", на початку червня цього року Рабінович з'явився на засіданні фракції Опозиційного блоку вперше за рік і попросив, щоб фракція своїм рішенням виключила його зі свого складу, проте фракція не прийняла такого рішення.

Омар Арфуш народився і виріс в Лівані, пізніше жив в Україні. Мільярдер. Заснував журнал "Папарацці". Також він є засновником модельного агентства "Еліт".

Його брат Валід Арфуш - бізнесмен, глава Euronews в країнах СНД, колишній заступник гендиректора НТКУ.