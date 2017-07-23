Полонений військовий Агєєв: Після обміну ГРУшника Єрофєєва вбили

80 переглядів
Неділя, 23 липня 2017, 17:56

Полонений російський військовослужбовець Віктор Агєєв заявив, що після обміну затриманого на Донбасі російського ГРУшника Євгена Єрофєєва в РФ "прибрали".

Про це Агєєв заявив у коментарі "Новой газете".

"Навіть якщо потім колись повернуся до Росії - що далі?" - зазначив Агєєв у бесіді з журналістом.

"Чув, що стало з ГРУшником Єрофєєвим, коли він повернувся? Його просто прибрали. Вбили. Я знаю точно. Про це всі говорять: і там, і тут, на цьому боці. Усі знають, що з ним це зробили. Тому що наговорив зайвого", - заявив Агєєв.

"Просто так не стали б говорити. Я eпевнений. Хоча вже ні в чому немає впевненості", - додав він.

Як відомо,  25 травня 2016 року відбувся обмін затриманої росіянами на Донбасі та політув'язненої в РФ Надії Савченко на російських ГРУшників Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова, якіх відправили в Москву. 

Теми: Росія Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Москві мітингують, вимагаючи вільний інтернет 23 липня 2017, 16:58
Волкер: Конфлікт на Донбасі необхідно завершити якомога швидше 23 липня 2017, 16:32
Мамі Агєєва перед поїздкою дзвонили з ФСБ, вона їхала через Білорусь 23 липня 2017, 15:38
powered by lun.ua
Головні новини
Волкер: Конфлікт на Донбасі необхідно завершити якомога швидше
Волкер: на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна
СК РФ: заочно арештовано також колишніх в.о. генпрокурора і заступника
Клімкін: скандал із Siemens буде уроком бізнесу
Усі новини
Спорт не панацея

Що знає сучасна наука про калорії та схуднення

Правила життя

Павло Шеремет: Кожен день – як останній