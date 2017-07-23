Путін призначив суддів в анексованому Криму

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Неділя, 23 липня 2017, 22:46

Президент РФ Володимир Путін призначив суддів у кількох судах анексованого Росією Криму.

Як повідомляє "Крим. Реалії", суддею Верховного суду Криму призначено Кагітіну Ірину, суддею Радянського районного суду - Ксьондз Ірину. суддею Керченського міського суду - Данилову Ольгу, суддею Феодосійського міського суду - Чібіжекову Наталію.

Як відомо, після анексії півострова у Верховному суді Криму проходять суди щодо українських і кримськотатарських активістів.

Зокрема, розглядається справа одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза, "справа 26 лютого", "справа Хізб ут-Тахрір ", справа українського активіста  Володимира Балуха та інші.

Теми: Росія Крим анексія суд
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