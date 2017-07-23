У Трампа заявили, що Білий дім - за жорсткіші санкції щодо РФ

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Неділя, 23 липня 2017, 23:14

Білий дім підтримує законопроект про додаткові санкції проти Росії та продовжить працювати над тим, щоб санкції було запроваджено. 

Про це 23 липня в інтерв'ю американським каналам заявила новий прес-секретар президента США Дональда Трампа Сара Сандерс.

"Білий дім підтримує законопроект у теперішньому вигляді та продовжить працювати з Палатою представників та Сенатом, щоб запровадити ці жорсткі санкції. Допоки не буде розв’язана ситуація в Україні. І вона, очевидно, не розв’язана зараз", - заявила Сандерс.

Разом з тим новопризначений директор з комунікацій Білого Дому Ентоні Скарамучі заявив, що Трамп "прийме рішення дуже скоро".

Як відомо, 25 липня на розгляд Палати представників заплановано винесення  проект закону "Про протидію дестабілізуючим діям Ірану", в якому містяться пункти про додаткові санкції проти Ірану, Росії та Північної Кореї. 

У законопрооекті вказується, що у разі, коли президент США захоче змінити політику щодо РФ, скасувати чи пом’якшити санкції, він має надати законодавцям про це звіт, а потім терміном до 1 місяця чекати на відповідь.

Документ також узаконює попередньо запроваджені санкції проти Росії і передбачає введення нових обмежувальних заходів проти Москви.

Версію цього законопроекту підтримав Сенат, віддавши за нього 98 голосів. 

Голос Америки

Теми: санкції Росія США
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