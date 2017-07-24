Попри протести, партія Качинського зберігає лідерство у Польщі

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Понеділок, 24 липня 2017, 00:48

Правляча у Польщі партія "Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського, попри протести у суспільстві, продовжує зберігати лідерство, хоча її підтримка дещо знизилася.

Про це йдеться в опитуванні центру KANTAR Millward Brown SA для телеканалу TVN, пише Укрінформ.

"Якби вибори відбулися у найближчу неділю (23 липня), то 32% проголосувало б за виборчий блок "Права і Справедливості", "Польщі разом" та "Солідарної Польщі". Підтримка партії Ярослава Качинського знизилася на 3% у порівнянні з дослідженням від 12 липня",- інформує TVN.

На другому місці є "Громадянська платформа" (РО), яку сьогодні підтримує 23% опитаних (зростання на 1%). На третьому місці опинилася б партія "Сучасна" (N), яку сьогодні підтримали б 10% виборців (зростання на 2%).

До Сейму потрапило б ще одне угруповання — рух Kukiz’15 з 8% підтримки. 

Натомість, 5-відсотковий виборчий поріг не перетнули б Польська селянська партія (4%), Союз демократичної лівиці (4%) та ряд інших політичних сил.

Нагадаємо, що у Польщі вже тиждень тривають протести опозиційних сил та організацій проти змін у судовій системі країни. Влада називає зміни до законів про судову систему лікуванням патологій у судочинстві, а опозиція наголошує, що це є намагання партії Качинського підпорядкувати собі судову гілку влади. 

Теми: Польща
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