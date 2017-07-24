Президента ФРН бентежить невизначеність у відносинах з США

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що його "бентежать" деякі аспекти сучасних трансатлантичних відносин.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ZDF, пише DW.com.

"В історії німецько-американських відносин ще ніколи не було стільки невизначеності, як в даний момент", - поскаржився Штайнмаєр.

У той же час президент Німеччини зазначив, що США - це не тільки нинішня президентська адміністрація.

"Не вся Америка забула про значення трансатлантичних відносин і тому я припускаю, що і всередині американської політики відбудуться корективи того, що ми бачимо зараз", - продовжив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Водночас він наголосив на важливості відносин з Вашингтоном для ФРН.

"Без американців не було б німецької демократії. Економічний розвиток був би неможливим без "плану Маршалла", - нагадав німецький президент.

Нагадаємо, після саміту G7 Ангела Меркель заявила, що США та Велика Британія більше не є надійними партнером Європи, тому європейці повинні визначити свій власний шлях вперед.