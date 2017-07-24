Трамп скаржиться, що його не захищають навіть однопартійці

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Понеділок, 24 липня 2017, 04:42

Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення республіканцями, заявивши, що вони "роблять дуже мало для захисту свого Президента".

Про це він написав у twitter.

"Це дуже сумно, що республіканці, навіть ті, хто отримав посади за моєї підтримки, роблять надто мало для захисту свого президента", - написав Трамп.

Трамп має складні стосунки з республіканською партією, але однопартійці в основному продовжують підтримувати президента навіть після падіння його рейтингу.

Водночас результати дослідження Monmouth University Polling Institute показали, що імпічменту президента США Дональда Трампа хоче більша кількість американців ніж число тих, які свого часу хотіли імпічменту президента Річарда Ніксона на тлі Вотергейтського скандалу.

Як відомо, в США ведеться розслідування про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Найближчим часом комітет з розвідки Палати представників Конгресу США планує опитати Дональда Трампа-молодшого, зятя президента Джареда Кушнера та колишнього керівника виборчої кампанії Пола Манафорта.

Теми: Трамп США
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