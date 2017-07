Трамп скаржиться, що його не захищають навіть однопартійці

Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення республіканцями, заявивши, що вони "роблять дуже мало для захисту свого Президента".

Про це він написав у twitter.

"Це дуже сумно, що республіканці, навіть ті, хто отримав посади за моєї підтримки, роблять надто мало для захисту свого президента", - написав Трамп.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.