У Луцьку горів готельно-ресторанний комплекс

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Понеділок, 24 липня 2017, 05:59

Масштабна пожежа сталась у луцькому готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori, поліцейські підозрюють підпал.

Про це повідомляють Волинські Новини.

24 липня приблизно о 2:10 на вулиці Кравчука у Луцьку пролунав потужний вибух, в наслідок якого відбулося загоряння у готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori. Спочатку загорівся перший поверх, де розташоване приміщення ресторану.

Станом на 2:30 рятувальники розбили скло та вивели усіх присутніх  людей з приміщення готелю.

Як видно на відео, полум’я перекинулось на дах будівлі.

Медики розповіли про двох потерпілих, які отруїлися чадним газом.

За попередніми даними, поліцейські підозрюють підпал. Слідчі встановлять обставини події.

Окрім того, з'ясувалося, що поруч із приміщенням комплексу вночі невідомі підпалили чотири покришки.

Теми: Луцьк надзвичайна подія
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