У США хочуть розслідувати, чи фінансує РФ протести проти сланцевого газу

Члени Палати представників Конгресу США зажадали розслідувати, чи фінансує Росія кампанії екологів проти технології гідророзривів для видобутку сланцевого газу.

Про це пише Politico.

Протягом багатьох років були поширені твердження про те, що Москва намагається відмовити європейські країни від власних розробок природного газу як альтернативи російському паливу. І консерватори прагнули поширити ці побоювання на США. Хоча для цього мало підстав, пише видання.

Але звинувачення отримали нове життя, коли в кінці червня глава комітету з науки Палати представників Ламар Сміт і конгресмен-республіканець Ренді Вебер попросили главу Мінфіну США Стівена Мнучіна розслідувати, чи фінансує Кремль "зелені" кампанії проти технології гідророзривів, яка допомогла США обігнати Росію за видобутком газу.

У доповідях, зроблених республіканськими законодавцями в листі Мнучіну, йдеться: "Росія також стоїть за радикальними заявами і жорсткою критикою, спрямованою на сектор викопного палива в США".

Законодавці в якості аргументу також посилаються на викрадену в 2016 році хакерами з сереверів Демократичної партії США промову Гілларі Клінтон, в якій вона нібито стверджує, що зіштовхнулась із "фальшивими екологічними групами", які виступають проти газопроводів і гідророзривів.

"Я великий захисник екології, але їх фінансували росіяни", - йдеться у промові, яка була опублікована WikiLeaks після хакерських атак.

Втім із тексту не зрозуміло, чи мала Клінтон, яка підтримувала свердління сланцевого газу в Європі, на увазі екологічні групи в США чи Європі.

У свою чергу, групи "Зелених" відкидають твердження Сміт як спробу відволікти увагу від всіх новин, пов'язаних з Трампом і Росією.

Представники міністерства енергетики і міністерства фінансів не відповіли на запитання видання. Прес-секретар Білого дому також не відповів на питання про те, чи відомо про це президенту США Дональду Трампу.

Активні протести в США проти гідророзривів почалися в кінці 2000-х років. Більшість протестів було ініційовано місцевими активістами в нових місцях видобутку газу, таких як Пенсільванія, які скаржилися, що технологія становить загрозу для їхньої питної води.