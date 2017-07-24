Правоохоронці радять перенести матч із Маріуполя в інше місто
Міністерство внутрішніх справ і Управління держохорони рекомендують перенести футбольний матч 7 туру Прем'єр-ліги, запланований на 26 серпня, з Маріуполя в інше місто.
Про це йдеться в листах від відомств, повідомляє клуб "Динамо Київ".
У МВС вважають проведення матчу на маріупольському стадіоні "Іллічівськ" недоцільним, адже у прифронтовому Маріуполі вже рік як оголошено "реальну терористичну загрозу", в зоні АТО загострилися бойові дії, а до Дня незалежності України (24 серпня) ризик може зрости.
У Службі безпеки України додають, що на матч можуть приїхати бойовики так званої "ДНР" – і спробувати дестабілізувати ситуацію.
А в Управлінні державної охорони рекомендують перенести матч на нейтральну території з безпечним відстанню від бойових дій, щоб можна було забезпечити безпеку охоронюваних осіб, якщо вони бажатимуть відвідати гру.
Олена Рощенко, УП
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