Правоохоронці радять перенести матч із Маріуполя в інше місто

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Понеділок, 24 липня 2017, 09:29

Міністерство внутрішніх справ і Управління держохорони рекомендують перенести футбольний матч 7 туру Прем'єр-ліги, запланований на 26 серпня, з Маріуполя в інше місто.

Про це йдеться в листах від відомств, повідомляє клуб "Динамо Київ".

У МВС вважають проведення матчу на маріупольському стадіоні "Іллічівськ" недоцільним, адже у прифронтовому Маріуполі вже рік як оголошено "реальну терористичну загрозу", в зоні АТО загострилися бойові дії, а до Дня незалежності України (24 серпня) ризик може зрости.

 

У Службі безпеки України додають, що на матч можуть приїхати бойовики так званої "ДНР" – і спробувати дестабілізувати ситуацію.

 

А в Управлінні державної охорони рекомендують перенести матч на нейтральну території з безпечним відстанню від бойових дій, щоб можна було забезпечити безпеку охоронюваних осіб, якщо вони бажатимуть відвідати гру.

 

Олена Рощенко, УП

Теми: Маріуполь спорт бойові дії
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