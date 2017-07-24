Поляков відмовляється вдягати електронний браслет – ЗМІ

1321 перегляд
Понеділок, 24 липня 2017, 09:56

Депутат Верхової Ради від "Народного фронту" Максим Поляков відмовляється дозволити правоохоронним органам одягнути на нього електронний браслет стеження.

Про це "Українським новинам" повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника, наприкінці минулого тижня правоохоронці намагалися вдягнути на депутата браслет, проте безрезультатно.

Як відомо, суд обрав для Полякова заставу понад 300 тисяч гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

Теми: Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат нацгвардійця Марківа просить допитати українських нардепів 21 липня 2017, 18:30
Полякову в суді обирають запобіжний захід 21 липня 2017, 10:47
Депутати хочуть дозволити лікарям не робити аборти 20 липня 2017, 20:36
powered by lun.ua
Головні новини
Україна продає державну частку у 7 обленерго
Від вибуху в Кабулі загинули вже 35 осіб, відповідальність узяв "Талібан"
Напад на посольство Ізраїлю в Йорданії – 2 загиблих, 1 поранений
У Кабулі внаслідок вибуху загинули 24 людини, понад 40 поранено
Усі новини
Пенсія

Як тисячі жителів сходу України позбавлені виплат

Сказати "НІ!"

Як українські дівчата знаходили справу життя