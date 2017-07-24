Поляков відмовляється вдягати електронний браслет – ЗМІ

Депутат Верхової Ради від "Народного фронту" Максим Поляков відмовляється дозволити правоохоронним органам одягнути на нього електронний браслет стеження.



Про це "Українським новинам" повідомило інформоване джерело.



За словами співрозмовника, наприкінці минулого тижня правоохоронці намагалися вдягнути на депутата браслет, проте безрезультатно.



Як відомо, суд обрав для Полякова заставу понад 300 тисяч гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.